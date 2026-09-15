Excedente comercial da zona euro dispara 32,7% para 14,2 mil milhões de euros em julho

Em julho de 2026, a zona euro registou um excedente de 14,2 mil milhões de euros no comércio externo de bens, um aumento significativo em comparação com os 10,7 mil milhões de euros do mesmo mês do ano anterior, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

As exportações de bens da área do euro totalizaram 276 mil milhões de euros, refletindo um crescimento de 9% em relação a julho de 2025, quando somaram 253,3 mil milhões de euros.

Por outro lado, as importações provenientes do resto do mundo atingiram 261,8 mil milhões de euros, o que representa uma subida de 7,9% face ao ano anterior, que contabilizou 242,6 mil milhões de euros.

No contexto da União Europeia (UE), o excedente acumulado dos 27 Estados-membros caiu para oito mil milhões de euros, comparado aos 9,8 mil milhões de euros registados em julho de 2025.

As exportações de bens da UE para fora do bloco fixaram-se em 247,1 mil milhões de euros, com um aumento de 7,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior, que teve 229,2 mil milhões de euros.

As importações da UE subiram para 239,1 mil milhões de euros, um crescimento de 9% em comparação com julho de 2025, quando este valor era de 219,5 mil milhões de euros.