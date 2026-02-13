Excedente comercial da zona euro recua para 164,6 mil milhões em 2025

O excedente do comércio externo de bens da zona euro recuou, em 2025, para os 164,6 mil milhões de euros e o da UE para os 133,5 mil milhões de euros, divulga o Eurostat esta sexta-feira, 13.

As exportações de bens da área do euro para o resto do mundo aumentaram para 2,9 mil milhões de euros (um aumento homólogo de 2,4%) e as importações cresceram 2,7% para 2,8 mil milhões de euros.

No conjunto dos 27 Estados-membros, as exportações para fora do bloco avançaram, em 2025, 2% para 2,6 mil milhões de euros face ao ano anterior e as importações de países terceiros tiveram um aumento homólogo de 2,4%, atingindo os 2,5 mil milhões.

Em dezembro de 2025, a balança comercial externa da zona euro viu o seu excedente abrandar para 12,6 mil milhões (contra 13,9 mil milhões) e o da UE para 12,9 mil milhões, face aos 14,2 mil milhões homólogos.

Os Estados Unidos mantêm-se como o principal parceiro comercial da UE, mas com uma quebra para 9,3 mil milhões no excedente (15,1 mil milhões em dezembro de 2024), seguindo-se a China, com quem o bloco regista um défice de 26,8 mil milhões, um agravamento face ao de 24,5 mil milhões homólogos.