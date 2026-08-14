Excedente comercial de bens da zona euro sobe para 8,6 mil milhões em junho

O excedente da balança comercial externa de bens da zona euro cresceu para 8,6 mil milhões de euros em junho, acima dos 4,8 mil milhões registados em junho de 2025, anunciou esta sexta-feira o Eurostat.

No sexto mês do ano, as exportações de bens da zona euro para fora aumentaram 14,4%, para 272,5 mil milhões de euros, enquanto as importações subiram 13,1%, para 264 mil milhões de euros.

Apesar do avanço mensal, o saldo comercial acumulado no primeiro semestre de 2026 permanece muito inferior ao do ano anterior: 9,8 mil milhões de euros entre janeiro e junho, contra 82,2 mil milhões no mesmo período de 2025.

Nesse intervalo, as exportações totalizaram 1,49 biliões de euros (‑0,2%) e as importações 1,48 biliões (+4,9%).

Na União Europeia, o excedente ficou em 3,9 mil milhões de euros em junho (inferior aos 5,2 mil milhões de junho de 2025), com exportações de 241,5 mil milhões e importações de 237,7 mil milhões.

Os Estados Unidos foram o maior parceiro da UE em termos de saldo (excedente de 11,2 mil milhões), enquanto com a China a UE apresentou um défice de 35,1 mil milhões de euros em junho — acima dos 31 mil milhões de junho de 2025.

O Reino Unido e a Suíça surgem como terceiro e quarto parceiros, com a UE a registar um excedente de 17,1 mil milhões com o Reino Unido.