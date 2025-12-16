Excedente comercial externo da zona euro mais do que duplica em outubro para 18,4 mil milhões

O excedente do comércio internacional de bens da zona euro mais do que duplicou, em outubro, para 18,4 mil milhões de euros na zona euro, face ao homólogo de 7,1 mil milhões de euros, divulga esta terça-feira, 16, o Eurostat.Segundo as estimativas do gabinete de estatísticas europeu, as exportações de bens da área do euro para o resto do mundo totalizaram 258 mil milhões de euros em outubro, um aumento de 1,0% em relação a outubro de 2024 (255,5 mil milhões).As importações de bens provenientes de países terceiros ascenderam a 239,6 mil milhões, o que representa uma quebra de 3,6% em relação a outubro de 2024 (248,4 mil milhões).Na União Europeia (UE), o excedente comercial externo de bens mais do que quadruplicou, passado dos 3,1 mil milhões homólogos para 14,7 mil milhões.As exportações da UE para o resto do mundo tiveram um recuo anual de 2,6% em outubro, para os 227,5 mil milhões, face aos 228,9 mil milhões registado no mesmo mês de 2024.Por outro lado, as importações diminuíram 5,8% totalizando 212,8 mil milhões, na comparação com o valor homólogo de 225,89 mil milhões. .Excedente externo resiste por pouco, mas défice comercial regressa oito anos depois