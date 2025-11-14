DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Excedente da balança comercial da zona euro sobe para 19,4 mil milhões em setembro

Valores são comparados com os 12,9 mil milhões de euros contabilizados no mesmo período de 2024, revela o Eurostat.
Excedente da balança comercial da zona euro sobe para 19,4 mil milhões em setembro
Lusa
Publicado a

O excedente do comércio externo de bens da zona euro teve em setembro um aumento homólogo para 19,4 mil milhões de euros, face a 12,9 mil milhões de euros um ano antes, divulga esta sexta-feira, 14, o Eurostat.

De acordo com os dados divulgados, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo somaram, em setembro, 256,6 mil milhões de euros (ME), mais 7,7% do que no mesmo mês de 2024.

As importações pela área do euro, por outro lado, cresceram 5,3% para os 237,1 mil ME.

Os Estados Unidos são o país com quem a UE tem o maior excedente comercial (18,5 mil ME em setembro) e a China com quem tem o maior défice (-31 mil ME).

Excedente da balança comercial da zona euro sobe para 19,4 mil milhões em setembro
Balança comercial da zona euro com excedente de 11,4 mil milhões em janeiro
Zona euro
Eurostat
balança comercial

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt