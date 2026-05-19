Economia

Excedente da balança comercial externa da zona euro recua para 7,8 mil milhões em março

As exportações de bens pela zona euro para o resto do mundo diminuíram 5,5% para 265,3 mil milhões de euros e as importações atingiram 257,4 mil milhões, uma subida homóloga de 4%, segundo o Eurostat.
Excedente da balança comercial externa da zona euro recua para 7,8 mil milhões em março
Paulo Spranger
Publicado a

O excedente do comércio externo de bens da zona euro recuou, em março, para os 7,8 mil milhões de euros, face aos 34,1 mil do mesmo mês de 2025, divulga hoje o Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico europeu, as exportações de bens pela zona euro para o resto do mundo diminuíram 5,5% para 265,3 mil milhões de euros (ME) e as importações atingiram 257,4 mil ME, uma subida homóloga de 4%.

Em março de 2025, a zona euro exportou 280,6 mil ME e importou 246,5 mil ME de bens.

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), no conjunto dos 27 Estados-membros, o excedente caiu para 5,9 mil ME, que se compara com o de 34 mil ME registado em março de 2025.

A venda de bens para o resto do mundo apresentou uma quebra homóloga de 8,7%, de 256,1 mil ME para 233,9 mil ME.

As importações pela UE, por outro lado, aumentaram 2,7% para 228 mil ME face a 222,1 mil ME.

As exportações do bloco para os Estados Unidos diminuíram 37,1% em março e o excedente da balança comercial com o país, que se mantém como o principal parceiro da UE, desceu de 40,4 mil ME para 13,5 mil ME.

A China é o segundo maior parceiro, com o défice da balança comercial da UE a agravar-se, em março, de 30,9 mil ME para 32,6 mil ME.

O Reino Unido é o terceiro país com quem a UE mais comercializa bens, com o bloco a reforçar o excedente de 16 mil ME para 18 mil ME.

Excedente da balança comercial externa da zona euro recua para 7,8 mil milhões em março
Excedente comercial da zona euro contrai 50% para 11,5 mil milhões em fevereiro
Exportações
Importações
Eurostat
balança comercial
excedente comercial
Diário de Notícias
www.dn.pt