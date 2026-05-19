Excedente da balança comercial externa da zona euro recua para 7,8 mil milhões em março

O excedente do comércio externo de bens da zona euro recuou, em março, para os 7,8 mil milhões de euros, face aos 34,1 mil do mesmo mês de 2025, divulga hoje o Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico europeu, as exportações de bens pela zona euro para o resto do mundo diminuíram 5,5% para 265,3 mil milhões de euros (ME) e as importações atingiram 257,4 mil ME, uma subida homóloga de 4%.

Em março de 2025, a zona euro exportou 280,6 mil ME e importou 246,5 mil ME de bens.

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), no conjunto dos 27 Estados-membros, o excedente caiu para 5,9 mil ME, que se compara com o de 34 mil ME registado em março de 2025.

A venda de bens para o resto do mundo apresentou uma quebra homóloga de 8,7%, de 256,1 mil ME para 233,9 mil ME.

As importações pela UE, por outro lado, aumentaram 2,7% para 228 mil ME face a 222,1 mil ME.

As exportações do bloco para os Estados Unidos diminuíram 37,1% em março e o excedente da balança comercial com o país, que se mantém como o principal parceiro da UE, desceu de 40,4 mil ME para 13,5 mil ME.

A China é o segundo maior parceiro, com o défice da balança comercial da UE a agravar-se, em março, de 30,9 mil ME para 32,6 mil ME.

O Reino Unido é o terceiro país com quem a UE mais comercializa bens, com o bloco a reforçar o excedente de 16 mil ME para 18 mil ME.