Excedente da balança comercial externa da zona euro recua para 9,9 mil milhões em novembro

Segundo os dados do Eurostat, as exportações de bens da área do euro para o resto do mundo fixaram-se em 240,2 mil milhões de euros em novembro do ano passado.
O excedente comercial externo da zona euro recuou 37,5% para os 9,9 mil milhões de euros, em novembro de 2025, face ao homólogo, de 15,4 mil milhões, divulga esta quinta-feira, 15, o Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico europeu, as exportações de bens da área do euro para o resto do mundo fixaram-se em 240,2 mil milhões de euros em novembro de 2025, o que representa uma descida de 3,4% em relação a novembro de 2024 (248,7 mil milhões).

As importações de bens provenientes do resto do mundo totalizaram 230,3 mil milhões, uma descida de 1,3% face a novembro de 2024 (233,3 mil milhões).

Já a União Europeia (UE) registou um excedente de 8,1 mil milhões na balança das suas trocas comerciais de bens com países terceiros em novembro de 2025, contra um excedente de 11,8 mil milhões em novembro de 2024, uma quebra de 31,4%.

As exportações de bens da UE para o resto do mundo fixaram-se em 213,8 mil milhões em novembro de 2025, o que representa uma descida de 4,4% em relação a novembro de 2024 (223,6 mil milhões).

As importações provenientes de países terceiros somaram 205,7 mil milhões, uma quebra de 2,9% face a novembro de 2024 (211,8 mil milhões).

