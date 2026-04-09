Excedente da balança da UE com queda anual de 11,7% para 86,7 mil milhões no final 2025

O excedente da balança corrente da União Europeia (UE) registou uma queda de 11,7% em termos homólogos no quarto trimestre de 2025, para 86,7 mil milhões de euros, segundo dados divulgados pelo Eurostat esta quinta-feira, 9.

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o Eurostat dá conta de uma redução de 11,5 mil milhões de euros, uma vez que no quarto trimestre de 2024 o saldo positivo tinha atingido 98,2 mil milhões de euros.

Na variação em cadeia, face ao terceiro trimestre de 2025, o excedente aumentou de 65,4 mil milhões para 86,7 mil milhões de euros, equivalente a uma subida de cerca de 32,6%.

Segundo o gabinete estatístico comunitário, o saldo correspondeu a 1,8% do Produto Interno Bruto (PIB) da UE, abaixo dos 2,1% do PIB registados no mesmo trimestre de 2024, mas acima dos 1,4% do PIB no terceiro trimestre de 2025.

A evolução homóloga reflete um abrandamento do excedente externo europeu no final do ano, apesar da recuperação registada em termos trimestrais.

Na comparação entre o quarto e o terceiro trimestre de 2025, e com base em dados ajustados sazonalmente, o excedente da balança de bens da UE diminuiu, passando de 95,3 mil milhões para 89,1 mil milhões de euros.

Já o excedente da balança de serviços aumentou de 20,5 mil milhões para 44,2 mil milhões de euros.

Ao mesmo tempo, o défice da conta de rendimentos primários recuou, de 19,7 mil milhões para 18,0 mil milhões de euros, enquanto o défice da conta de rendimentos secundários também diminuiu, de 30,6 mil milhões para 28,6 mil milhões.

Por outro lado, o défice da conta de capital agravou-se no mesmo período, aumentando de 0,6 mil milhões para 5,9 mil milhões de euros, adianta o gabinete estatístico da UE.