Excedente externo da economia portuguesa recua para 8.000 milhões

A economia portuguesa apresentou um excedente externo de 8.000 milhões de euros até outubro, menos 1.200 milhões do que no mesmo período de 2024, disse hoje o Banco de Portugal (BdP).De acordo com o banco central, "apesar da redução relativamente ao período homólogo, o valor observado até outubro corresponde, em termos nominais, ao segundo excedente mais elevado de toda a série".A redução do excedente externo até outubro resultou, sobretudo, do aumento de 3.500 milhões de euros do défice da balança de bens, decorrente do aumento das importações (2.900 milhões de euros) e da diminuição das exportações (500 milhões de euros).Para a evolução contribuiu ainda a diminuição de 400 milhões de euros do excedente da balança de rendimento secundário, explicada sobretudo pelo aumento da contribuição financeira de Portugal para a União Europeia e o acréscimo de 1.700 milhões de euros do excedente da balança de serviços, justificado maioritariamente pela melhoria do saldo das viagens e turismo (1.100 milhões de euros).O BdP indica ainda que, até outubro, houve a redução de 528 milhões de euros do défice da balança de rendimento primário, devido aos menores juros pagos, e aumento de 433 milhões de euros do excedente da balança de capital, devido à maior atribuição aos beneficiários finais de fundos europeus ao investimento.Até outubro, a capacidade de financiamento da economia portuguesa traduziu-se num saldo da balança financeira de 7.900 milhões de euros.Quanto apenas a outubro deste ano, nesse mês, a economia portuguesa apresentou um excedente externo de 1.200 milhões de euros, acima dos 900 milhões de euros de outubro de 2024. .Banco de Portugal melhora previsão do défice orçamental para 0,4% em 2026\n\n