Excedente externo da economia portuguesa recua para mais de oito mil milhões até novembro

A economia portuguesa apresentou um excedente externo de 8.364 milhões de euros até novembro, menos 1.207 milhões do que no mesmo período de 2024, disse esta segunda-feira, 19, o Banco de Portugal (BdP).De acordo com o banco central, "apesar da redução relativamente ao período homólogo, o valor observado até novembro corresponde, em termos nominais, ao segundo excedente mais elevado registado desde o início da série", iniciada em 1996.A redução do excedente externo até novembro resultou, sobretudo, do aumento de 3.500 milhões de euros do défice da balança de bens, decorrente do aumento das importações (mais 2.700 milhões de euros) e da diminuição das exportações (menos 900 milhões de euros).Para a evolução contribuiu ainda a diminuição de 518 milhões de euros do excedente da balança de rendimento secundário, explicada sobretudo pelo aumento da contribuição financeira de Portugal para a União Europeia e o acréscimo de cerca de 1.700 milhões de euros do excedente da balança de serviços, justificado maioritariamente pela melhoria do saldo das viagens e turismo (1.100 milhões de euros).O BdP indica ainda que, até novembro, houve a redução de 477 milhões de euros do défice da balança de rendimento primário, devido aos menores juros pagos, e aumento de 666 milhões de euros do excedente da balança de capital, devido à maior atribuição aos beneficiários finais de fundos europeus para ajudas ao investimento.Até novembro, a capacidade de financiamento da economia portuguesa traduziu-se num saldo da balança financeira de 7.986 milhões de euros, mais 34,6 milhões de euros que em outubro, mas abaixo dos 9.892 milhões de euros no mesmo mês de 2024.Quanto apenas ao penúltimo mês de 2025, a economia portuguesa apresentou um excedente externo de 391 milhões de euros, abaixo dos 1.241 milhões de euros de outubro e dos 429 milhões de euros de novembro de 2024. .Excedente externo da economia portuguesa recua para 8.000 milhões\n\n\n\n\n