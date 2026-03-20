Excedente externo de Portugal cai 82% para 112 milhões de euros em janeiro

O Banco de Portugal anunciou hoje que a economia nacional registou um excedente externo de 112 milhões de euros em janeiro, valor que representa uma queda homóloga de 510 milhões de euros, ou 82%.

Esta deterioração deve‑se em parte ao agravamento do défice da balança de bens, que aumentou 230 milhões de euros, com as exportações a recuarem 342 milhões, enquanto as importações diminuíram 111 milhões.

Em simultâneo, o excedente dos serviços contraiu‑se em 172 milhões de euros, sobretudo devido à quebra de 108 milhões no saldo dos serviços de transporte, atribuída ao maior recurso a transporte marítimo de carga.

A redução da contribuição financeira da União Europeia retirou ainda 73 milhões ao saldo da balança de rendimento secundário, enquanto a balança de capital recuou cerca de 71 milhões, em grande parte por maior aquisição de licenças de emissão de carbono.

Quanto à balança financeira, o BdP destaca um saldo positivo próximo de 60 milhões de euros em janeiro, impulsionado sobretudo pelo banco central — através da redução de passivos em depósitos — e pelas seguradoras e fundos de pensões, que aumentaram ativos em depósitos.

Em contrapartida, bancos e administrações públicas reduziram os seus ativos líquidos no exterior, reflexo do aumento de passivos em depósitos e do maior investimento de não residentes em dívida pública portuguesa, segundo o banco liderado por Álvaro Santos Pereira.