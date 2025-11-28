DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Excedente no comércio agroalimentar da UE recua para 5.400 milhões em setembro

O excedente do comércio externo de bens agroalimentares recuou 6% face ao registado em setembro de 2024 e aumentou 45% na comparação com os resultados de agosto.
Excedente no comércio agroalimentar da UE recua para 5.400 milhões em setembro
Adelino Meireles/Global Imagens
Publicado a

O excedente da balança comercial agroalimentar externa da União Europeia (UE) recuou em setembro face ao período homólogo, para 5,4 mil milhões de euros, segundo dados divulgados esta sexta-feira, 28, pela Comissão Europeia.

O excedente do comércio externo de bens agroalimentares recuou 6% face ao registado em setembro de 2024 e aumentou 45% na comparação com os resultados de agosto.

De acordo com os últimos dados para o setor, as exportações de produtos agroalimentares atingiram, em setembro, 20,1 mil milhões de euros (ME), uma subida homóloga de 4% e de 13% face a agosto.

As importações pela UE, por outro lado, somaram 14,7 mil ME, um montante 8% superior ao de setembro de 2024 e 5% acima do de agosto.

O Reino Unido mantém-se como o principal destino das exportações agroalimentares da UE, seguindo-se os Estados Unidos e a Suíça.

No que respeita a importações, o Brasil, o Reino Unido e os Estados Unidos são os principais parceiros comerciais.

Excedente no comércio agroalimentar da UE recua para 5.400 milhões em setembro
UE fecha acordo provisório que fortalece agricultores na cadeia agroalimentar
Comissão Europeia
Excedente
agroalimentar

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt