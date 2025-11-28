Excedente no comércio agroalimentar da UE recua para 5.400 milhões em setembro

O excedente da balança comercial agroalimentar externa da União Europeia (UE) recuou em setembro face ao período homólogo, para 5,4 mil milhões de euros, segundo dados divulgados esta sexta-feira, 28, pela Comissão Europeia.O excedente do comércio externo de bens agroalimentares recuou 6% face ao registado em setembro de 2024 e aumentou 45% na comparação com os resultados de agosto.De acordo com os últimos dados para o setor, as exportações de produtos agroalimentares atingiram, em setembro, 20,1 mil milhões de euros (ME), uma subida homóloga de 4% e de 13% face a agosto.As importações pela UE, por outro lado, somaram 14,7 mil ME, um montante 8% superior ao de setembro de 2024 e 5% acima do de agosto.O Reino Unido mantém-se como o principal destino das exportações agroalimentares da UE, seguindo-se os Estados Unidos e a Suíça.No que respeita a importações, o Brasil, o Reino Unido e os Estados Unidos são os principais parceiros comerciais..UE fecha acordo provisório que fortalece agricultores na cadeia agroalimentar\n