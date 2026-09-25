Economia

Expansão do Metro do Porto para Gondomar e Trofa vai custar 421 milhões

Além do investimento no alargamento do Metro do Porto, o Governo aprovou a encomenda de mais cinco autocarros a hidrogénio para o Metro Mondego, assim como outros custos, que totalizam 66,3 milhões.
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Metro do PortoRui Oliveira
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O Metro do Porto vai chegar ao centro de Gondomar e ao Interface da Trofa, mediante um investimento de 421 milhões de euros. Para o Metro Mondego, vão ser adquiridos mais cinco autocarros a hidrogénio do que os 35 previstos e o investimento corresponde a 66,3 milhões.

As medidas foram aprovadas esta sexta-feira, 25 de setembro, em Conselho de Ministros. O objetivo passa por promover "uma melhor mobilidade, mais poupança e menos trânsito automóvel", pode ler-se num comunicado do ministério das Infraestruturas e Habitação.

Os investimentos dizem respeito, por um lado, à extensão do Metro do Porto. A Linha de Gondomar terá mais nove estações, estendidas por sete quilómetros (km), passando a ligar o Estádio do Dragão ao centro de Gondomar. O investimento previsto é de 237 milhões de euros.

Também a Linha da Trofa vai ser alargada, com mais nove estações e dez quilómetros de linha, em modo metro e metrobus, entre 2027 e 2031. Vai ligar o ISMAI ao Interface da Trofa, mediante um investimento de 184 milhões de euros.

Por outro lado, também o Metro Mondego vai ser fortalecido, com a compra de mais cinco autocarros a hidrogénio, aumentando a previsão do Governo para um total de 40 entregas. Acresce o sistema de carregamento de baterias e conclusão do Parque de Material e Oficinas destinado à manutenção. O investimento ascende a 66,3 milhões de euros.

Grande parte do investimento em causa vai chegar do Fundo Ambiental e do Programa Sustentável 2030, que visam a transição energética e a descarbonização da economia nacional.

Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação, salientou que "são 487 milhões para ligar o que estava desligado e para ajudar quem todos os dias precisa de transporte público para se deslocar".

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Nova linha do metro do Porto até ao centro de Gondomar prevê remoção de centenas de árvores e 24 demolições
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