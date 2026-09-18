Expectativas de inflação dos consumidores sobem em agosto e pressionam zona euro

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta sexta-feira um aumento nas expectativas dos consumidores da zona euro relativamente à inflação nos próximos doze meses, três e cinco anos.

Em agosto, os consumidores previram uma inflação de 3% para o próximo ano, um leve aumento em relação aos 2,9% da pesquisa anterior de julho.

Além disso, as expectativas para os próximos três anos subiram para 2,9%, comparado a 2,7% anteriormente, enquanto para os próximos cinco anos, a previsão é de 2,5%, em comparação com 2,4% da pesquisa anterior.

Os consumidores percepcionaram uma inflação de 3,5% na zona euro em agosto, mantendo-se estável em relação ao mês anterior. Todavia, os preços efetivamente aumentaram no oitavo mês do ano, mas 3,2%, segundo dados do Eurostat.

Segundo o BCE, a incerteza sobre as expectativas de inflação para os próximos 12 meses diminuiu, "mas permanece acima do nível que prevalecia antes do início do conflito no Médio Oriente".

Os consumidores também preveem uma contração da economia da zona euro de 1,2% nos próximos doze meses, mantendo-se igual à sondagem anterior de julho.

Quanto ao desemprego, a expectativa é que se fixe em 11%, uma ligeira melhoria em relação aos 11,2% da pesquisa anterior.