Expectativas de inflação na zona euro baixam para 3,5% no horizonte de um ano, revela BCE

A confiança dos consumidores da zona euro sobre a evolução da inflação no espaço de um ano recuou de forma significativa em maio, segundo a sondagem publicada esta sexta-feira pelo Banco Central Europeu (BCE).

As expectativas de inflação até maio do próximo ano caíram para 3,5%, uma descida de 0,5 pontos percentuais face a abril e o valor mais baixo desde fevereiro.

A perceção da inflação nos últimos 12 meses manteve‑se na mediana de 4%, mas o BCE sublinha que, apesar do abrandamento nas expectativas de curto prazo, a incerteza permanece acima dos níveis observados antes do início da guerra no Médio Oriente.

No horizonte médio e longo, as previsões mostraram‑se mais estáveis: as expectativas para três anos situaram‑se em 2,9% e para cinco anos em 2,4%.

A sondagem também revela diferenças por perfil socioeconómico e etário. Os inquiridos com rendimentos mais baixos continuam a antecipar uma inflação mais elevada, enquanto os consumidores mais jovens (18‑34 anos) reportaram perceções e expectativas de inflação inferiores às dos grupos etários de 35‑54 e 55‑70 anos.

Em termos de rendimento e consumo, as expectativas de crescimento dos rendimentos nominais para os próximos 12 meses subiram para 1% em maio (0,8% em abril).

O crescimento percecionado do gasto nominal nos últimos 12 meses aumentou ligeiramente para 5,4% (5,3% em abril), enquanto o crescimento esperado do gasto nominal para os próximos 12 meses diminuiu para 3,8% (4,3% em abril).

A redução das expectativas de inflação de curto prazo pode aliviar parte da pressão sobre as decisões de política monetária, mas o BCE alerta que a elevada incerteza e as disparidades entre grupos sociais mantêm desafios para a ancoragem de expectativas e para a evolução do consumo na zona euro.