Exportações de calçado a cair 7,4% mas setor antecipa retoma em 2024

"Todos percebemos que os negócios estão maus, para nós e para os nossos concorrentes, mas há que dar algum contexto às coisas e mostrar que, independentemente dos ciclos conjunturais, acreditamos muito na nossa indústria; tanto que estamos a investir os 140 milhões de euros conhecidos no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, mas que sobem para os 600 milhões, até ao final de década, com os projetos previstos no âmbito do Plano Estratégico do setor", diz Paulo Gonçalves, que ontem esteve em Madrid, num encontro com a imprensa espanhola, iniciativa que se segue a outras ações realizadas no Reino Unido, Hungria, EUA, França e Itália, entre outros.