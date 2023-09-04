Exportações florestais atingem recorde de 7,1 mil milhões de euros em 2022

As exportações florestais atingiram um recorde de 7.100 milhões de euros em 2022, contribuindo para um excedente da balança comercial de 3.300 milhões de euros, indicou esta segunda-feira a associação Biond.."As exportações florestais aumentaram, pelo segundo ano consecutivo, atingindo um recorde de 7,1 mil milhões em 2022 -- o valor mais elevado de sempre", revelou, em comunicado, a Biond -- Associação das Bioindústrias de Base Florestal..O setor contribuiu assim para um excedente da balança comercial de 3.300 milhões de euros..Destacam-se a pasta e papel como os produtos que mais impulsionaram as exportações florestais, tendo sido responsáveis, no ano em causa, por mais de 3.800 milhões de euros de vendas internacionais, o que corresponde a 54% do total.."A bioindústria de base florestal, que a Biond representa, está a moldar o caminho de reinvenção de muitos domínios da indústria nacional", apontou, em comunicado, o diretor-geral da Biond, Gonçalo Almeida Simões, sublinhando que os resultados são acompanhados por um "forte desempenho" em termos de inovação e sustentabilidade..A Biond representa a Altri, The Navigator Company, DS Smith e a Renova.