Exportações recuaram 8,2% em setembro e importações caíram 13%

As exportações portuguesas caíram, em setembro, 8,2% face a igual mês do ano anterior, enquanto as importações registaram um decréscimo homólogo de 13,0%, com especial destaque para a redução de 9,3% nas exportações da indústria e de 14,9% nas importações. O INE dá ainda conta que a importação de combustíveis ficou 27% abaixo de setembro de 2022, "refletindo a descida dos preços destes produtos no mercado internacional".