Exportações caem 2,9% no 4.º trimestre de 2025 e importações 5,1%

As exportações de bens caíram 2,9% no último trimestre de 2025, face ao período homólogo, enquanto as importações recuaram 5,1%, segundo a estimativa rápida divulgada esta quarta-feira, 28, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já quando excluídas as transações TTE, ou seja, as transações com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda, "estes decréscimos acentuam-se ligeiramente nas exportações (-3,6%) e atenuam-se nas importações (-4,1%)", indica o gabinete de estatística nacional.

Quanto à comparação em cadeia, verificou-se uma evolução negativa em ambos os fluxos, sendo que, no terceiro trimestre, as exportações tinham caído 0,3% e as importações aumentado 5,4% (+3,1% quando excluídas as TTE).

O INE deixa, no entanto, o alerta de que esta estimativa rápida "integra um valor estimado nas exportações de maior magnitude do que é habitual, em virtude de parte da informação administrativa não estar disponível em tempo útil".