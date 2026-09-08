Exportações chinesas crescem 25% em agosto

As exportações chinesas cresceram 25% em agosto, em termos homólogos, impulsionadas pela procura de produtos tecnológicos e pelas encomendas antes do Natal, apesar das persistentes tensões comerciais e de perturbações causadas por tufões.

Segundo dados divulgados esta terça-feira, 8 de setembro, pelas alfândegas chinesas, as exportações atingiram 401,44 mil milhões de dólares (cerca de 345 mil milhões de euros), superando a previsão média de crescimento de 21,93% dos economistas consultados pela plataforma de informação financeira Wind.

As importações aumentaram 28,2%, em termos homólogos, para 282,36 mil milhões de dólares (cerca de 242 mil milhões de euros), também ligeiramente acima dos 28,07% antecipados pelos analistas.

O excedente comercial da segunda maior economia mundial atingiu assim 119,09 mil milhões de dólares (cerca de 102 mil milhões de euros) em agosto, contra 112,5 mil milhões de dólares (97 mil milhões de euros) no mês anterior.

O setor exportador chinês tem mantido um forte desempenho este ano, beneficiando da expansão mundial da Inteligência Artificial (IA) e do aumento das preocupações com a segurança energética associado aos conflitos regionais, incluindo a guerra no Irão, que impulsionaram as vendas externas de produtos como baterias e semicondutores.

As exportações beneficiaram também das encomendas sazonais antes do período natalício, embora uma série de tufões que atingiu a China em agosto tenha provocado atrasos generalizados nos dois principais portos de contentores de Xangai.

O crescente excedente comercial chinês, que atingiu um valor recorde de 1,2 biliões de dólares (cerca de 1,03 biliões de euros) em 2025, tem suscitado críticas crescentes no Ocidente e levado à adoção de restrições comerciais relacionadas com a política industrial de Pequim.

Na semana passada, após uma reunião dos ministros das Finanças do bloco G20, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos (EUA), Scott Bessent, classificou o excedente da balança corrente chinesa como “insustentável” e atribuiu à oposição de Pequim o fracasso do grupo em alcançar uma declaração conjunta.

O Presidente chinês, Xi Jinping, deverá reunir-se com o homólogo norte-americano, Donald Trump, em Washington, no final deste mês, num encontro em que o comércio, a IA e a guerra dos EUA e Israel contra o Irão deverão figurar entre os principais temas.

Em agosto, as exportações chinesas para os Estados Unidos aumentaram 34,4% em termos homólogos, embora a comparação seja feita com uma base reduzida no mesmo período do ano passado.

As vendas aos países da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) cresceram 30,21%, enquanto as exportações para a União Europeia aumentaram 6,61%.