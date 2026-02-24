Comércio de bens dos G20 cresce impactado por subida de 5,3% das exportações

O comércio de bens entre os países do G20 cresceu em 2025, impulsionado por um aumento das exportações de 5,3% face a 2024, enquanto as importações registaram uma subida mais moderada de 1,2%, divulgou esta terça-feira, 24, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE).

Em paralelo, as estimativas da OCDE apontam para um expansionismo mais robusto no comércio de serviços, com exportações e importações a progredirem igualmente 8,2% ao longo do ano.

Analisando o quarto trimestre de 2025 em termos correntes em dólares, a OCDE aponta desenvolvimentos heterogéneos: as exportações de mercadorias do G20 aumentaram 0,9% face ao trimestre anterior, enquanto as importações recuaram 0,5%.

O comércio de serviços teve crescimento moderado nesse período, com exportações a subir 1,4% e importações 1,2%.

A evolução trimestral variou substancialmente entre economias.

Na União Europeia, tanto exportações como importações de mercadorias caíram (−0,4% e −1,2%, respetivamente), com a Alemanha a registar apenas movimentos reduzidos nos fluxos comerciais.

França aumentou as suas exportações em 2%, sobretudo em equipamentos mecânicos, elétricos e em produtos de TIC, mas as importações caíram 2,3%, parcialmente devido a menores compras de farmacêuticos e energia.

O Reino Unido viu descidas em ambos os lados (exportações −1,3%; importações −3%), refletindo uma contração nas importações de petróleo, material de transporte e produtos farmacêuticos.

Na América do Norte, as exportações subiram nos Estados Unidos (+3,1%) e no Canadá (+2,5%), beneficiando sobretudo do envio de ouro não monetário e outros metais preciosos, enquanto as importações diminuíram ligeiramente. Na Ásia, as exportações chinesas cresceram 0,7%, mas as importações recuaram 1,7%.

Relativamente aos serviços, entre as economias do G7 as exportações dos Estados Unidos avançaram 1,4%, impulsionadas por produtos de propriedade intelectual, TIC e serviços empresariais. Já as importações norte‑americanas aumentaram 1,9%, suportadas por despesas em viagens e outros serviços empresariais.

A Alemanha registou uma queda de 1,2% nas exportações de serviços e um acréscimo de 1,2% nas importações, este último fortemente influenciado por maiores gastos em viagens.

França anotou reduções em exportações e importações de serviços (−2,4% e −1,9%).

Por fim, a China destacou‑se com fortes ganhos nas exportações de serviços no trimestre (8,2%) e um aumento das importações de 3%, com viagens e TIC a sustentarem o desempenho.