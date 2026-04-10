Economia

Exportações da UE para a China caíram 6,5% e importações aumentaram 6,4% em 2025

A União Europeia exportou 199,6 mil milhões de euros em mercadorias para a China e importou o equivalente a 559,4 mil milhões, resultando num défice comercial de 359,8 mil milhões
Exportações da UE para a China caíram 6,5% e importações aumentaram 6,4% em 2025
Paulo Spranger
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As exportações da UE para a China caíram 6,5% entre 2024 e 2025, enquanto as importações aumentaram 6,4%, segundo o Eurostat, que indica que Bruxelas tem um défice comercial de 359 mil milhões de euros.

Segundo dados divulgados esta sexta-feira, 10, pelo Eurostat, em 2025, a União Europeia (UE) exportou 199,6 mil milhões de euros em mercadorias para a China, enquanto importou o equivalente a 559,4 mil milhões, resultando num défice comercial de 359,8 mil milhões.

Estes números representam, quando comparados com 2024, uma redução de 6,5% nas exportações e um aumento de 6,4% nas importações.

No entanto, relativamente aos valores registados em 2015, verifica-se um aumento de 37,1% nas exportações e de 89% nas importações.

Os maiores grupos de produtos exportados para a China em 2025 foram bens de equipamento ou engenharia mecânica (22,7% do volume total de exportações), seguindo-se maquinaria eletrónica, equipamentos audiovisuais e acessórios (14,5%), veículos automóveis, tratores, ciclomotores e outros veículos terrestres (8,2%) e instrumentos óticos, fotográficos, cinematográficos, de precisão, médicos ou cirúrgicos (7,5%).

Em sentido contrário, a UE importou da China sobretudo maquinaria eletrónica, equipamentos audiovisuais e acessórios (29,5%), bens de equipamento ou engenharia mecânica (19%), químicos orgânicos (6,1%) e veículos automóveis, tratores, ciclomotores e outros veículos terrestres (5,4%).

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