Exportações da UE para os EUA caem 30,4% no 1.º trimestre de 2026, mas mantêm‑se o principal destino

No primeiro trimestre de 2026, a União Europeia exportou 640,5 mil milhões em bens e importou 627,8 mil milhões, anuncia o Eurostat.

Em termos homólogos, as exportações do bloco recuaram 8,8% e as importações diminuíram 3,3%. Comparando com o trimestre anterior, as importações subiram 1,7% e as exportações caíram 0,1%.

As vendas da UE para os Estados Unidos totalizaram 119,4 mil milhões, o que representa 18,6% do total — apesar de uma queda de 30,4% face ao 1.º trimestre de 2025, os EUA continuam o principal mercado da UE.

Seguem‑se o Reino Unido (88,7 mil milhões, correspondendo a 13,8% do valor global), a Suíça (57,2 mil milhões; 8,9%), a China (47,6 mil milhões; 7,4%) e a Turquia (27,1 mil milhões; 4,2%).

Entre os principais mercados terceiros, além dos EUA, os maiores recuos anuais nas exportações foram para a Turquia (-8,2%) e para a China (-7,9%).

No lado das importações, a China foi o maior fornecedor da UE com 145,3 mil milhões (23,1% do total), seguida pelos EUA (85,9 mil milhões; 13,7%), Reino Unido (39,5 mil milhões; 6,3%), Suíça (36,7 mil milhões; 5,8%) e Turquia (24,6 mil milhões de euros; 3,9%).

Na comparação anual, as importações diminuíram em relação à Turquia (-7,5%), aos EUA (-5,7%) e ao Reino Unido (-3,4%).

De lembrar que em abril do ano passado, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou taxas alfandegárias sobre importações da UE inicialmente a 20%, depois negociadas até um teto de 15%.