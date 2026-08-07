Exportações de bens sobem 10% e importações 19,6% em junho

As exportações de bens portugueses subiram em junho 10% e as importações cresceram 19,6%, em termos homólogos, divulgou esta sexta-feira, 7 de agosto, o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

De acordo com o INE, o défice da balança comercial de bens ascendeu a 3.632 milhões de euros, agravando-se em 1.122 milhões de euros face a junho de 2025.

Em junho, "as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de, respetivamente, +10,0% e +19,6% (+5,4% e -1,9%, pela mesma ordem, em maio de 2026)", lê-se no comunicado dos dados do comércio internacional.

Quando excluídas as transações sem transferência de propriedade (TTE), "isto é, transações com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda, ambos os fluxos apresentaram aumentos: +11,0% nas exportações e +17,0% nas importações (+4,5% e +4,7%, respetivamente, em maio de 2026)".

Quando excluídas as TTE, o défice comercial totalizou 3.440 milhões de euros, refletindo um agravamento de 824 milhões de euros.

No mês análise, o índice de valor unitário (preços) das exportações "manteve a trajetória de crescimento" registado nos últimos meses, com "uma variação homóloga positiva de 4,9% (+5,9% em maio de 2026 e -1,5% em junho de 2025)".

Já nas compras ao exterior (importações), "o índice registou a terceira variação homóloga positiva consecutiva (+6,1%), após +7,9% em maio de 2026 e -2,1% em junho de 2025".