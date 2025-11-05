DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Exportações de vinho sobem 1,7% para 230 milhões de litros até agosto

Angola, França, Espanha, Brasil e EUA formam o ‘top cinco’ dos principais mercados, em termos de volume, até agosto.
Foto: Fernando Timóteo/Lusa
Publicado a

As exportações de vinho subiram 1,7% em volume para 230 milhões de litros até agosto, mas em valor recuaram 1%, segundo dados do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV).

“No período de janeiro a agosto de 2025 foram exportados 230 milhões de litros, num valor de 610 milhões de euros”, indicou, em comunicado.

Verificou-se assim um aumento de 1,7% em volume e um recuo de 1% em valor.

Por sua vez, o preço médio atingiu 2,65 euros por litro, uma descida de 2,7% face ao mesmo período de 2024.

Segundo a mesma nota, para estes valores contribuíram os países terceiros, com um crescimento em volume de 2,6% e uma quebra em valor de 2,7% e de 5,1% no preço médio.

Angola, França, Espanha, Brasil e EUA formam o ‘top cinco’ dos principais mercados, em termos de volume, até agosto.

No conjunto, estes cinco países representaram, em junho, 44,1% do volume total exportado.

França, EUA, Brasil, Reino Unido e Angola destacam-se em termos de valor, ao representarem 43,4% do total exportado.

Já as exportações para os países comunitários tiveram, até agosto, um crescimento de 0,6% em volume, de 1,2% em valor e de 0,6% no preço médio.

No período em causa, foram exportados cerca de 107 milhões de litros de vinho certificado, no valor de, aproximadamente, 310 milhões de euros.

O vinho do Porto teve um decréscimo de 0,8% em volume, de 1% em valor e de 0,2% no que se refere ao preço médio, em comparação com o período homólogo.

Lisboa é a região com mais vinhos DOP do país e cresceu 150% em sete anos
Exportações
vinho

