Exportações de vinho sobem 1,7% para 230 milhões de litros até agosto

As exportações de vinho subiram 1,7% em volume para 230 milhões de litros até agosto, mas em valor recuaram 1%, segundo dados do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV).“No período de janeiro a agosto de 2025 foram exportados 230 milhões de litros, num valor de 610 milhões de euros”, indicou, em comunicado.Verificou-se assim um aumento de 1,7% em volume e um recuo de 1% em valor.Por sua vez, o preço médio atingiu 2,65 euros por litro, uma descida de 2,7% face ao mesmo período de 2024.Segundo a mesma nota, para estes valores contribuíram os países terceiros, com um crescimento em volume de 2,6% e uma quebra em valor de 2,7% e de 5,1% no preço médio.Angola, França, Espanha, Brasil e EUA formam o ‘top cinco’ dos principais mercados, em termos de volume, até agosto.No conjunto, estes cinco países representaram, em junho, 44,1% do volume total exportado.França, EUA, Brasil, Reino Unido e Angola destacam-se em termos de valor, ao representarem 43,4% do total exportado.Já as exportações para os países comunitários tiveram, até agosto, um crescimento de 0,6% em volume, de 1,2% em valor e de 0,6% no preço médio.No período em causa, foram exportados cerca de 107 milhões de litros de vinho certificado, no valor de, aproximadamente, 310 milhões de euros.O vinho do Porto teve um decréscimo de 0,8% em volume, de 1% em valor e de 0,2% no que se refere ao preço médio, em comparação com o período homólogo. .Lisboa é a região com mais vinhos DOP do país e cresceu 150% em sete anos