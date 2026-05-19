Exportações europeias para os EUA caíram 37% em março

As exportações dos Estados-membros da UE para os EUA caíram 37,1% em março, ao passo que as importações aumentaram 1,1% em termos homólogos. De resto, a tendência foi precisamente para a redução das exportações e aumento das importações.

Em causa estão as contas divulgadas esta terça-feira pelo Eurostat. A zona euro registou, em março, um corte de 5,5% nas exportações (para 265,3 mil milhões de euros), ao passo que as importações aumentaram 4,4% (até aos 257,4 mil milhões). No primeiro trimestre, houve reduções de 6,5% nas exportações (713,1 mil milhões) e de 1,5% nas importações do resto do mundo (696,5 mil milhões de euros).

Posto isto, a zona euro registou um excedente de 16,6 mil milhões de euros, entre janeiro e março. Em março, atingiu 7,8 mil milhões.

No comércio da UE, as exportações caíram 8,7% em março (233,9 mil milhões de euros) e as importações aumentaram 2,7% (222,1 mil milhões), face ao mesmo mês do ano passado. Quando a janela considerada é todo o primeiro trimestre, registam-se decréscimos de 8,9% nas exportações (630 mil milhões) e 3,0% nas importações (621,6 mil milhões).

Exportações para os EUA em forte queda

Numa análise feita aos destinos das exportações em março, os EUA sobressaem, em função de uma queda acentuada. É que se registou um recuo de 37,1% (para 45 mil milhões de euros), face a março de 2025. Recorde-se que aquele foi o último mês antes de Donald Trump anunciar as "tarifas recíprocas", no dia 2 de abril do mesmo ano.

Adicionalmente, as importações dos EUA subiram 1,1% (até aos 31,5 mil milhões).

De assinalar ainda que também as exportações para a China caíram, na ordem de 2,3% (para 17,7 mil milhões). Por outro lado, as importações vindas daquele país aumentaram 2,7% (até aos 50,3 mil milhões).