Exportações registam aumento de 0,4% e importações sobem 6% até agosto

Esta evolução resultou num agravamento do défice da balança comercial de bens, que aumentou em 313 milhões de euros em agosto em relação ao mesmo mês do ano anterior.
As exportações de bens em Portugal registaram uma diminuição de 1,3% em agosto, enquanto as importações subiram 3,1% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Desde o início do ano, as exportações acumulam uma leve subida de 0,4%, enquanto as importações aumentaram 6,0%.

Esta evolução resultou num agravamento do défice da balança comercial de bens, que aumentou em 313 milhões de euros em agosto em relação ao mesmo mês do ano anterior. No entanto, houve uma ligeira melhoria em relação ao mês de julho, com uma redução de 327 milhões de euros, atingindo um défice total de 2.983 milhões de euros.

No acumulado dos primeiros oito meses de 2025, o défice comercial ascendeu a 21.239 milhões de euros, refletindo um agravamento de 3.947 milhões de euros em termos homólogos.

