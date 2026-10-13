Exportação de carros elétricos e hídridos sobe 10% na UE em 2025

A União Europeia (UE) importou, em 2025, mais 4% em valor de automóveis elétricos e híbridos e exportou mais 10% do que no ano anterior, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo serviço estatístico europeu, Eurostat.

Em 2025, a UE importou 45,1 mil milhões de euros (ME) em automóveis elétricos e híbridos, o que representa um aumento de 4% em comparação com 2024 (43,4 mil ME).

Por outro lado, as exportações subiram para 64,7 mil ME, um crescimento homólogo de 10% (58,7 mil ME).

De acordo com o Eurostat, registou-se um aumento significativo neste comércio desde 2017, altura em que a quota de automóveis elétricos e híbridos representava apenas 10% do total de importações e 3% do total de exportações de automóveis, respetivamente.

A quota de automóveis totalmente elétricos em 2025 foi de 20% no caso das importações de automóveis da UE e de 18% no das exportações (0,8% e 1,1% em 2017).

Os automóveis híbridos ‘plug-in’ representaram 17% das importações e 9% das exportações de automóveis (1,2% e 1,8% em 2017), enquanto a quota de automóveis híbridos não ‘plug-in’ foi de 23% para as importações e 14% para as exportações (8% e 0,3% em 2017).

O boletim revela ainda que, dos 12,6 milhões de automóveis produzidos na UE em 2025, quase 40% eram automóveis híbridos ou elétricos (4,8 milhões), o que representa um aumento de quase um milhão em comparação com 2024 (3,9 milhões).

No ano passado, 17% dos automóveis produzidos na UE eram elétricos, 7% eram híbridos plug-in e 14% híbridos não plug-in.

Em termos de valor de produção de automóveis elétricos e híbridos, a produção ascendeu a 139 mil ME em 2025, em comparação com os 123 mil ME do ano anterior.

A China foi o principal parceiro de importação da UE, com 42% do total das importações de automóveis elétricos, seguida pela Coreia do Sul (27%) e pelo Japão (9%).

Os três principais parceiros de exportação de automóveis elétricos foram o Reino Unido (35%), os Estados Unidos e a Noruega (ambos com 14%).