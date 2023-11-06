Fabricantes europeus sobem preços dos carros muito acima da inflação

Os cinco maiores fabricantes de automóveis da Europa aumentaram os preços dos modelos mais baratos numa média de 41% desde 2019, "quase o dobro" da taxa de inflação acumulada durante este período, indica um estudo..Os preços de um Peugeot 208, um Seat Ibiza e um Renault Twingo subiram quase 6.000 euros, um aumento de 37,56%, enquanto os modelos Mercedes Classe A e B aumentaram mais de 10.000 euros (38% e 37%, respetivamente), de acordo com uma nova análise publicada pela organização não-governamental (ONG) ambientalista Transport & Environment (T&E)..Os preços subiram "muito acima" dos níveis de inflação ou do custo das matérias-primas e outros componentes, pelo que os construtores obtiveram "lucros recorde" de 64 mil milhões de euros em 2022 e distribuíram este ano dividendos em ações no valor de 27 mil milhões de euros..De acordo com os dados analisados, salienta a T&E, esta situação surge numa altura em que os construtores "lutaram para frustrar as novas medidas de poluição, a norma Euro 7, com um custo 200 euros por carro", alegando que "são demasiado caras e vão levar a aumentos de preços incomportáveis".."Lutaram com unhas e dentes contra tecnologias antipoluição que salvam vidas e que custam apenas 200 euros por carro. É a prova de que, para os fabricantes europeus, o lucro vem sempre antes das pessoas", afirmou a diretora de emissões de veículos e qualidade do ar da T&E, Anna Krajinska..A Comissão Europeia propôs a norma em 2022, visando reduzir a poluição dos automóveis, carrinhas, autocarros e camiões, para "salvar milhares de vidas ceifadas pela poluição atmosférica" e "melhorar a qualidade do ar" para todos os cidadãos europeus..No entanto, a indústria automóvel lançou uma campanha contra a medida, com o argumento principal de que era "demasiado caro" e ia tornar os automóveis, especialmente os modelos mais pequenos e mais baratos, incomportáveis para os consumidores..A ONG ambientalista afirmou que "o Parlamento Europeu tem uma última oportunidade" para atuar "no interesse de todos os europeus e não apenas da indústria automóvel", porque, se não o fizer, até 2035 "serão vendidos mais 100 milhões de automóveis altamente poluentes e estarão nas estradas europeias nas próximas décadas"..Os eurodeputados vão reunir-se em plenário na quarta-feira para uma votação final, antes de iniciarem as negociações com a Comissão Europeia e Conselho Europeu.