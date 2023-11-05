"Medo financeiro" dos consumidores preocupa bancos

A escalada da inflação e a subida das taxas de juro estão a fazer mossa nas finanças dos europeus, e os bancos e empresas de serviços financeiros estão preocupados com o impacto que a situação pode ter no pagamento pelas famílias das suas obrigações junto das instituições financeiras. Disso mesmo dá conta um inquérito da Intrum, empresa de serviços de gestão de crédito, de março deste ano.."As taxas de inflação não vistas em décadas em grande parte da Europa estão a esmagar muitos consumidores. Quase dois terços dos bancos e das empresas financeiras receiam que as pressões sobre as finanças das famílias aumentem as taxas de incumprimento da dívida dos consumidores. Face a estes ventos contrários, os consumidores estão a fazer todo o possível para organizar as suas finanças de forma mais eficiente - e até para poupar. Mas é possível que não tenham compreendido quão sério pode ser esse aperto", sublinha a análise da Intrum..O relatório revela que o setor financeiro antecipa que "mais clientes venham a ter dificuldade em fazer pagamentos na totalidade e dentro do prazo"..Segundo o inquérito, 96% dos consumidores dizem que "já notaram os efeitos negativos do aumento dos preços nas suas finanças, ou que esperam notá-lo em breve. Mais de metade dizem estar preocupados com a inflação mais elevada e com o aumento das taxas de juro".."Sem confiança no seu conhecimento financeiro, muitos consumidores estão tão assustados com a ideia de lidar com um clima económico mais difícil que simplesmente ignoram os problemas que enfrentam", lê-se na análise..O relatório sublinha que o desconhecimento do consumidor e o "fator medo" é um risco para as entidades financeiras, e que "os bancos e as empresas de serviços financeiros estão compreensivelmente a concentrarem-se na sua exposição ao aumento da dívida". Quase oito em cada dez entrevistados no estudo da Intrum afirmam que melhorar o risco de crédito tornou-se numa prioridade estratégica para o seu negócio..A Intrum defende que e os bancos podem ajudar as famílias a aumentar a literacia financeira. "Os consumidores podem não conseguir escapar à crise do custo de vida, mas muitos estão a introduzir mais disciplina na forma como gerem as suas finanças. A indústria pode ajudá-los, fornecendo-lhes melhor informação, comunicando de forma mais clara e disponibilizando ferramentas de suporte ao planeamento orçamental e calculadoras financeiras. As plataformas digitais oferecem um canal conveniente para as empresas aumentarem este tipo de oferta", sugere a empresa..A Intrum considera que os europeus precisam de poupar mais e que o setor financeiro pode ajudá-los a fazê-lo através de "produtos simples, flexíveis e a preços competitivos, por exemplo, que atrairão mais aforradores", lê-se no documento.."O setor também poderia fazer mais para compreender o que está a impedir as mulheres de fazerem poupanças, a fim de as ajudar a poupar mais para o futuro", acrescenta. É que o inquérito revela uma disparidade entre a realidade dos homens e das mulheres. "28% das mulheres dizem não conseguir poupar dinheiro todos os meses e 64% estão insatisfeitas com o montante que conseguem poupar. Apenas 19% dos homens estão a fazer poupanças e 58% estão insatisfeitos".