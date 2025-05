Falta de mão-de-obra qualificada limita crescimento das PME europeias

Um problema que é transversal a praticamente todo o tipo de empresas e de setores. Varia entre os 61% das micro, os 77% das pequenas e os 80% das médias empresas que apontam a falta de qualificação como um obstáculo na contratação de novos trabalhadores e os 85% das grandes empresas. Quanto a indústrias, destaque para os 86% do turismo, os 65% da fileira têxtil e os 67% da construção. No fim da tabela estão a indústria aeroespacial e de defesa, com 50%, a energia e as renováveis com 62% e as atividades digitais com 56% dos inquiridos.