“Faltam-nos marcas de grande reputação. A grande marca internacional que temos é Cristiano Ronaldo”

Paulo Gonçalves, diretor executivo da APICCAPS (associação do setor do calçado) – e que está por trás do slogan “a indústria mais sexy da Europa”, lançado no final de 2010 e que catapultou a fileira a nível internacional –, fala-nos nesta entrevista da reinvenção da indústria, do valor do sapato português, da aposta nos EUA e até da sucessão nas empresas.

No primeiro semestre, o setor registou uma quebra de 2,1% nas exportações. É um sinal dos tempos? Como irá terminar 2026?

Estão a suceder profundas transformações a nível internacional. Por um lado, há uma redução do consumo. Por outro, o que nos afeta particularmente, verifica-se o desaparecimento de algum retalho independente. Nós trabalhamos para o retalho, para as sapatarias de todo o mundo. Na Alemanha, em 2023, desapareceram mais de nove mil sapatarias independentes. Muitos dos nossos clientes tradicionais desapareceram. E depois verifica-se o crescimento das vendas online.

O comércio online pressupõe uma estratégia de marca própria. Nós temos algumas marcas portuguesas que são conhecidas internacionalmente, mas não temos marcas, infelizmente, de dimensão internacional. Esse é um problema que afeta praticamente todos os setores da economia portuguesa. Faltam-nos marcas de grande reputação internacional. O país, há uma semana, que anda a discutir a saída de Cristiano Ronaldo da seleção. A grande marca internacional que temos é Cristiano Ronaldo.

As exportações de calçado cresceram 1% em 2025. Fomos um dos poucos players internacionais que cresceu no último ano. A quebra no primeiro semestre deste ano insere-se num contexto em que a quebra das exportações da China, que assegura 55% da produção mundial de calçado, foi de 5%. A Turquia teve um decréscimo de 12%. O Brasil caiu 17%. Portugal, Itália e Espanha estão a cair 2%.

Nós vivemos um cenário de duas guerras. A Rússia representava 50 milhões de euros nas nossas exportações. Havia um conjunto de países no Médio Oriente que estavam a comprar calçado português, nomeadamente nos segmentos alto e de luxo. Nos últimos quatro anos, perdemos dois mercados importantes. Há também as dificuldades que estão associadas ao estreito de Ormuz. Condicionam a atividade económica, aumentam os combustíveis, aumentam a inflação e aumentam o custo de vida. As pessoas têm menos dinheiro para gastar no que consideram menos relevante. É normal que não chegue ao final de 2026 em terreno positivo. Mas tenho a expectativa que o ano de 2027 será um ano positivo para a indústria do calçado a nível internacional.

O que está a fazer a APICCAPS para contrariar esta conjuntura?

Não temos feito grandes alterações face ao que definimos no último plano estratégico. Mais do que estudar mercados, nós procuramos estudar cidades. Elegemos 145 cidades, dois terços estão nos Estados Unidos e na Europa. Olhámos para um conjunto de indicadores, como a evolução do consumo, a taxa de crescimento demográfico, o crescimento do PIB per capita, e identificámos essas cidades. E é aí que está a nossa prioridade. Este ano, nos Estados Unidos, tivemos ações em Atlanta, Chicago, Las Vegas, Nova Iorque. Este ano, os EUA ascenderam, pela primeira vez, a 5º mercado de destino do calçado português. Na primeira metade do ano, as exportações cresceram 12% para os EUA.

As tarifas alfandegárias são uma barreira?

São iguais às tarifas dos nossos colegas espanhóis e italianos. Estamos em igualdade de circunstâncias. Se compararmos as nossas tarifas com as da China , Brasil, Vietname, Índia... Portugal fica bem na fotografia. Não temos dúvidas que este é o nosso momento nos Estados Unidos. Estamos a fazer investimentos em comunicação e na área comercial. O calçado português está a crescer nos EUA, mas ainda muito longe de atingir o potencial. No ano passado, exportámos 84 milhões de euros. Itália, que é o nosso grande concorrente internacional, exportou mais de 1500 milhões de euros. Não há nenhum mercado a nível internacional em que a diferença entre Portugal e Itália seja tão significativa. Temos ali um espaço de crescimento muito interessante. Temos dado muitos passos nos EUA e, do ponto de vista da reputação, Portugal está hoje a viver um bom momento nos EUA.

O setor tem enfrentado dificuldades nos dois principais mercados de exportação, Alemanha e França. O que está a acontecer?

Estamos a procurar novos mercados exatamente porque o europeu tem vivido uma situação relativamente anémica, em particular a Alemanha e a França. Mas não deixam de ser dois mercados estratégicos para nós. Temos conseguido novos clientes, com novas marcas alemãs a produzir em Portugal. Já não acontece o mesmo na França. Em França, a queda do retalho independente está a penalizar-nos. Estamos a procurar novas abordagens, novos públicos, novas tipologias de produto, porque França é um mercado natural para as nossas empresas.

O preço médio do calçado português aumentou 2,4%, para cerca de 27 euros. É uma vantagem ou desvantagem?

É relevante poder dizer que estamos entre os grandes produtores mundiais de calçado, que temos o segundo preço médio de exportação, só ultrapassado por Itália. Significa que o calçado português ganhou reputação internacional. As pessoas já estão disponíveis para pagar mais pelo calçado que sabem que é feito em Portugal. O preço é alto porque nós somos especializados em calçado em couro, que é o segmento mais valorizado pelo mercado. Mas o preço médio não é um fim em si mesmo. Até é natural que nos próximos anos o preço médio do calçado português venha a diminuir. E se isso acontecer curiosamente é uma boa notícia. É sinal que nós estamos a conseguir diversificar a nossa oferta. Até há bem pouco tempo uma das grandes lacunas do setor era o excesso de concentração no segmento do calçado em couro. Chegou a ser 90%. Hoje representa menos de 60%. Estamos a introduzir novos materiais para que a oferta seja muito mais abrangente. E, dessa forma, vamos conseguir chegar a mais mercados.

Estamos a migrar a produção para segmentos com maior valor acrescentado. Eu trabalho na APICCAPS há 28 anos. Há 28 anos nós já trabalhávamos para marcas internacionais. A diferença é que trabalhávamos para marcas do segmento médio e, em alguns casos, médio baixo. Também havia marcas relevantes e segmentos mais altos que trabalhavam em Portugal, mas eram em exceção. Hoje, nós trabalhamos, fundamentalmente, para marcas internacionais de primeiríssima linha. Nos segmentos premium e de luxo.

O setor investiu mais de 100 milhões de euros nos últimos anos, com apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Esses investimentos permitiram à indústria dar um novo salto?

Estamos a reinventar a indústria. Investimos 110 milhares de euros. Permitiu-nos desenvolver novos produtos, nomeadamente na área da sustentabilidade. Abordar outros segmentos do mercado, como o calçado profissional, de segurança e de defesa, que é um mercado que pode ter um potencial de crescimento muito grande. E, depois, dar prioridade a mercados que nós consideramos, efetivamente, estratégicos.

O projeto FAIST – Fábrica Ágil, Inteligente, Sustentável e Tecnológica, com investimentos em automação e robótica, permitiu-nos ganhar alguma escala. No passado, éramos especialistas na resposta a pequenas séries e na resposta rápida. Não perdemos essa capacidade, mas hoje, através das linhas automatizadas, conseguimos responder a clientes de alguma dimensão. Podemos atuar em dois segmentos de mercado completamente distintos. Nunca estivemos tão bem preparados para o mercado americano como estamos hoje.

No BioShoes4All, juntámos cerca de 80 parceiros, entre universidades, centros tecnológicos e empresas da fileira e de setores como têxtil e a cortiça. Portugal é, seguramente, uma das grandes referências internacionais ao nível do desenvolvimento de produtos sustentáveis. Somos mais eficientes e rápidos, reduzimos o uso de água, energia e de resíduos. Desenvolvemos um conjunto de novos produtos. Tínhamo-nos comprometido a desenvolver 59 produtos, quadruplicamos. Foram mais de 200 novos produtos que introduzimos no mercado. E temos que transformar estas inovações em atividade comercial, temos que rentabilizar estes investimentos. Transformar inovação industrial em sucesso comercial.