Famílias portuguesas são das que mais vão às poupanças por causa da crise

As famílias residentes em Portugal tiveram de recorrer de forma significativa às poupanças que lograram obter durante a pandemia e a era dos juros baixos e, diz um novo estudo da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), em termos comparativos (num grupo de 18 países desenvolvidos), são as que mais estão a consumir as poupanças para fazer frente à crise inflacionista que começou em 2022.