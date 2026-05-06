Famílias com crianças: 18,6% correm risco de pobreza ou exclusão social

Quase uma em cada cinco famílias residentes em Portugal e com crianças dependentes correm risco de pobreza ou exclusão social. Os números sinalizam uma vantagem face à média europeia e às maiores economias, de entre os Estados-membros.

De acordo com os dados do Eurostat, em 2025 a situação atingiu 18,6% das famílias que viviam com menores, no território nacional. Entre as famílias sem menores, o risco de pobreza ou exclusão social atingia 18,5%. Assim sendo, Portugal fica abaixo das médias europeias, fixadas em 22,1% e 19,8%, respetivamente.

Ao mesmo tempo, a economia nacional mostra uma dose de problemas menos agravada do que a generalidade dos Estados-membros, já que fica na 14ª e 19ª posição, pela mesma ordem, em rankings que ninguém quer liderar.

No que diz respeito às famílias com crianças dependentes, os piores números surgiram em Espanha (29,9%), seguida de perto pela Roménia (29.4%) e Bulgária (29.1%).

Com grande incidência de pobreza entre as famílias surgem também algumas das maiores economias europeias. É o caso de Itália (25,5%), França (23,8%) e Alemanha (20,6%).