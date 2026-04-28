Famílias da zona euro e UE pouparam menos e investiram mais no 4.º trimestre de 2025

As famílias na zona euro pouparam menos e investiram mais no quarto trimestre de 2025, tendência acompanhada no conjunto da União Europeia (UE), segundo dados divulgados esta terça-feira, 28, pelo Eurostat.

Entre outubro e dezembro de 2025, a taxa de poupança das famílias na área do euro recuou para 14,4%, face a 14,8% registados no período homólogo e no trimestre anterior.

Quanto à taxa de investimento dos agregados familiares na zona euro, foi registada uma subida para os 8,8%, face aos 8,5% homólogos e aos 8,7% no trimestre anterior.

Na UE, foi registado, no quarto trimestre de 2025, um recuo na taxa de poupança para 13,6%, contra 14,2% na variação homóloga e 14,1% em cadeia.