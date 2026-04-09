Famílias da zona euro pouparam menos 2,7% no quarto trimestre de 2025

O Eurostat revelou, esta quinta-feira, 9, que a taxa de poupança das famílias na área do euro se situou em 14,4% no quarto trimestre de 2025, abaixo dos 14,8% observados tanto no mesmo período de 2024 como no trimestre anterior.

Em termos homólogos, trata‑se de uma descida de 2,7 pontos percentuais.

A instituição europeia explica que a contração trimestral resulta de um ritmo de crescimento do consumo privado (1,2%) superior ao do rendimento disponível bruto (0,8%). Em consequência, os agregados familiares reservaram uma parcela menor do seu rendimento para poupança.

Em contraste, a propensão a investir das famílias aumentou. A taxa de investimento subiu de 8,5% para 8,8%, refletindo uma formação bruta de capital fixo que cresceu mais rapidamente do que o rendimento disponível.

No lado das empresas, a quota de lucros das sociedades não financeiras manteve‑se estável em 39,5%, enquanto a taxa de investimento empresarial recuou ligeiramente de 21,6% para 21,4%.

O Eurostat interpreta estes movimentos como sinais de uma maior orientação das famílias para o consumo, face a uma atitude mais cautelosa das empresas no que respeita ao investimento.