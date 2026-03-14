Famílias devem adotar abordagem mais estratégica na gestão dos orçamentos, aconselha Deco

A associação de consumidores Deco defende que as famílias adotem uma abordagem de gestão financeira mais estratégica e, assim, estarem melhor preparadas para enfrentar períodos de incerteza económica como o que se vive.

Com o mote do conflito na região do Médio Oriente, marcado pela volatilidade dos preços da energia, subida de juros e consequente aumento do custo de vida generalizado, o podcast “Lusa Extra”, da Agência Lusa, esteve à conversa com a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.

Natália Nunes, autora de um guia financeiro da Deco, defende que o contexto internacional exige às famílias uma abordagem diferente na gestão do orçamento doméstico.

“É fundamental adotarmos um conjunto de comportamentos agora, com os desafios que se nos afiguram, (...) medidas que nos permitam ter capacidade de resiliência, de resistir aos obstáculos”, afirmou, acrescentando que medidas, como anotar despesas e receitas são importantes, mas insuficientes se não forem acompanhadas de uma reflexão sobre as prioridades financeiras da família.

O objetivo vai além do olhar para as receitas e despesas, é preciso identificar despesas essenciais, ver como evitar desperdícios, envolvendo todos os membros do agregado na gestão de um orçamento que fique blindado para momentos de desafio e imprevistos.

“Nesta década, as famílias ainda não pararam de ser confrontadas por obstáculos e desafios. Quando começávamos a respirar da pandemia, tivemos a inflação e a subida das taxas de juro. Agora, quando parecia que a inflação estava estável, as taxas de juro estáveis, eis que temos uma crise”, disse, numa alusão aos impactos que se anteveem do ataque dos EUA e Israel ao Irão, que desde logo empolaram o preço do petróleo e isso criará um efeito dominó nos vários setores económicos.

Questionada na área da energia e dos combustíveis, anuiu que devem os consumidores comparar preços entre postos de abastecimento e aproveitar promoções e descontos disponíveis, além de adotarem hábitos de condução que reduzam o consumo.