Famílias ficam isentas de pagar renda de habitação social este mês na Marinha Grande

As famílias que vivam em habitação social do Município da Marinha Grande, no distrito de Leiria, estão isentas este mês de pagamento, devido ao impacto da depressão Kristin.

Numa nota de imprensa divulgada este sábado, 7 de fevereiro, a autarquia revela que “tomou mais medidas extraordinárias de apoio social, destinadas a aliviar o esforço financeiro das famílias do concelho, num contexto particularmente exigente devido aos efeitos da tempestade Kristin”.

Assim, “determinou a suspensão total do pagamento das rendas de habitação social do mês de fevereiro de 2026, medida que visa apoiar agregados familiares com maiores dificuldades económicas”.

“O objetivo é garantir estabilidade e segurança habitacional, evitando situações de incumprimento durante este período excecional”, justifica a câmara presidida por Paulo Vicente.

A autarquia tem 265 habitações sociais, disse à agência Lusa fonte do município.

A câmara determinou ainda a suspensão do pagamento dos bilhetes da TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande até 15 de fevereiro, permitindo que “todos os passageiros utilizem os transportes urbanos de forma gratuita”.

“Esta iniciativa procura assegurar a mobilidade de quem depende do transporte público para deslocações essenciais, nomeadamente trabalho, saúde ou educação”, refere, ressalvando que, devido a constrangimentos operacionais, o serviço urbano da TUMG continua “a funcionar de forma condicionada durante a próxima semana”.

Assim, as linhas Verde 2, Vermelha 9 e Roxa 11 estão temporariamente suspensas. Em pleno funcionamento, e com reforço e alargamento de horários, estão as linhas Verde 1, Vermelha 10 e Roxa 12.

As restantes linhas mantêm o funcionamento normal.