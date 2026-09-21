Economia

Famílias investiram 753 milhões de euros em Certificados de Aforro em agosto

O aumento foi menos intenso do que aquele que se registou em julho, mas foi o suficiente para que o 'stock' renove os máximos históricos.
Carlos Carneiro/Global Imagens
Carlos Carneiro/Global Imagens
Publicado a

O stock de investimento em Certificados de Aforro atingiu um recorde em agosto, quando foram captados 753 milhões de euros.

De acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP), o número de subscrições líquidas superou, pelo segundo mês consecutivo, os 750 milhões de euros, mas ficou aquém daquele que se registou em julho (767,7 milhões). Ao mesmo tempo, o stock total de dinheiro das famílias alocado àquele mecanismo de poupança do Estado atingiu 44,6 mil milhões de euros.

*Em atualização

Carlos Carneiro/Global Imagens
Investimento em certificados de aforro sobe 15% e volta a atingir recorde em julho
Certificados de Aforro
Dívida pública
dívida portuguesa
Diário de Notícias
www.dn.pt