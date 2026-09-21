Famílias investiram 753 milhões de euros em Certificados de Aforro em agosto

O stock de investimento em Certificados de Aforro atingiu um recorde em agosto, quando foram captados 753 milhões de euros.

De acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP), o número de subscrições líquidas superou, pelo segundo mês consecutivo, os 750 milhões de euros, mas ficou aquém daquele que se registou em julho (767,7 milhões). Ao mesmo tempo, o stock total de dinheiro das famílias alocado àquele mecanismo de poupança do Estado atingiu 44,6 mil milhões de euros.

*Em atualização