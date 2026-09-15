Fatura da eletricidade no mercado regulado sobe 2,7% em outubro

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta terça-feira, 15 de setembro, que a fatura média mensal de eletricidade da maioria dos clientes domésticos do mercado regulado vai aumentar cerca de 2,7% a partir de 1 de outubro.

De acordo com as simulações do regulador, um casal sem filhos, com potência contratada de 3,45 kVA, passará a pagar 37,77 euros por mês, mais 0,95 euros face a setembro.

Já um casal com dois filhos, com potência de 6,9 kVA, terá uma fatura média mensal de 97,73 euros, mais 2,70 euros.