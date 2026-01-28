Fed deve manter hoje inalteradas as taxas de juro

A Reserva Federal (Fed) dos EUA termina esta quarta-feira, 28, a reunião de janeiro sobre a política monetária e não são esperadas mudanças nos juros, sendo provável que a taxa diretora se mantenha entre 3,50% e 3,75%, segundo analistas.

Na última reunião, em dezembro, a Fed reduziu as taxas em 25 pontos base para o intervalo dos 3,50% a 3,75% e o presidente da Fed, Jerome Powell, disse que a instituição estava bem posicionada para esperar e ver como a economia evolui, enfatizando uma abordagem dependente de dados, como recorda uma análise da Xtb.

A expectativa dos mercados e dos analistas é de que os juros se mantenham inalterados na reunião de janeiro, pelo que "o foco estará na conferência de imprensa de Powell para obter pistas sobre os riscos laborais e de inflação e possíveis pausas devido às incertezas tarifárias", conclui a Xtb.

Uma análise da unidade de research da BA&N também aponta que é "garantido que as taxas de juro ficam estáveis, com o foco nas declarações de Jerome Powell na conferência de imprensa, que será marcada pela ameaça de processo judicial contra o presidente do banco central".

Para o diretor de Investimento Global de Mercados Públicos da Allianz GI, Michael Krautzberger, a expectativa é de que a Fed adote uma postura cautelosa, "por razões económicas e institucionais", segundo uma nota de análise.

"Sem uma atualização do Sumário das Projeções Económicas (SEP) ou do ‘dot plot’, a atenção vai centrar-se na extensão da resistência do Presidente Powell aos recentes desafios do executivo à autonomia da Fed", considera o analista.

O diretor de Investimentos da ATL Capital, Ignacio Cantos-Figuerola, salienta igualmente que o foco nesta reunião da Fed será em qualquer progresso que possam indicar na política monetária, especificamente se farão um, dois ou três cortes nas taxas de juros durante o ano.

A Fed começou o ciclo de corte de juros em setembro de 2024, sendo que no ano passado, o banco central norte-americano baixou as taxas em 25 pontos base três vezes seguidas, em setembro, outubro e dezembro.