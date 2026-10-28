Fed deverá manter esta quarta-feira taxas e subir em dezembro

A Reserva Federal dos EUA (Fed) deverá manter esta quarta-feira as taxas diretoras e fazer um novo aumento ainda este ano, em dezembro, segundo a generalidade dos analistas.

Depois de ter subido as taxas na reunião de setembro pela primeira vez em mais de três anos e apesar de a inflação continuar a pressionar a economia dos Estados Unidos, a Fed deverá esperar para restringir a política monetária, dando tempo aos mercados para assimilar o anterior aumento das taxas e permitir à entidade estudar o seu comportamento.

Esta reunião de outubro, que termina esta quarta-feira, ocorre a menos de uma semana das eleições de meio de mandato -'midterms'-, que representarão um teste de fogo para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Assim, as taxas diretoras dos EUA deverão manter-se no intervalo de 3,75% e 4% estabelecido no mês passado.

Esta pausa de outubro não significa o fim do ciclo restritivo da política monetária dos EUA, mas apenas um passo no caminho que levará a um aumento de 25 pontos base na reunião da Fed em dezembro, amplamente antecipado pelos mercados.

A próxima reunião da Fed, a última deste ano, realiza-se em 08 e 09 de dezembro.