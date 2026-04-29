Fed mantém taxas de juro inalteradas pela terceira vez consecutiva

A Reserva Federal norte-americana (Fed) manteve as taxas de juro inalteradas pela terceira vez consecutiva, sublinhando que o conflito no Médio Oriente está a contribuir para um elevado grau de incerteza.

“Os acontecimentos no Médio Oriente estão a contribuir para um elevado grau de incerteza em relação às perspectivas económicas”, referiu a Fed, em comunicado divulgado esta quarta-feira (29 de abril).

A Fed manteve assim a sua taxa de curto prazo em 3,6%, mas deu sinais de que poderá avançar com um corte a curto prazo.

O presidente da Fed, Jerome Powell, termina o seu mandato em 15 de maio e vai ser substituído por Kevin Warsh, que tem vindo a defender cortes nas taxas, à semelhança do que o presidente dos EUA, Donald Trump, tem reivindicado.

Quatro membros do comité de política monetária da Reserva Federal votaram contra a decisão hoje conhecida – um por defender um alívio monetário imediato e outros três por discordarem da formulação do comunicado final.

Esta é a primeira vez, desde 1992, que a Fed regista quatro votos contra à sua decisão, segundo adiantou o seu porta-voz à imprensa.

O Pentágono estimou que a guerra contra o Irão tenha custado aos Estados Unidos cerca de 25 mil milhões de dólares (21,3 mil milhões de euros), sobretudo em munições, indicou hoje um alto responsável do Departamento de Defesa.

“Até à data, estamos a gastar aproximadamente 25 mil milhões de dólares na ‘Operação Fúria Épica’. A maior parte deste montante destina-se a munições”, afirmou o Secretário Adjunto Interino da Defesa para Assuntos Financeiros, Jules Hurst, numa audição perante a Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) em Washington.

Uma parte deste valor “é alocada a despesas operacionais e de manutenção, bem como à substituição de equipamentos”, acrescentou o responsável norte-americano sobre os custos da ofensiva contra a República Islâmica desde 28 de fevereiro.

A guerra com o Irão encontra-se interrompida por um cessar-fogo desde a semana passada, enquanto a mediação do Paquistão procura relançar as negociações entre as partes.

Delegações de Washington estiveram reunidas em Islamabad em 11 de abril, mas o encontro não produziu resultados.

No seguimento do fracasso dessa ronda negocial, o Presidente norte-americano ordenou um bloqueio naval aos portos do Irão, que, por sua vez, mantém sob ameaça militar o estreito de Ormuz, provocando alta instabilidade na economia mundial.