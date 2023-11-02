Ferrovia 2020 deve estar completamente implementado em 2025

A falta de capacidade de resposta por parte do mercado é, talvez, a maior razão para que o Ferrovia 2022 - que devia ter sido concluído há quase dois anos - ainda não tenha término anunciado. Para já e ao Negócios, a Infraestruturas de Portugal (IP) admite que o plano, com programa de investimentos de 2,1 mil milhões de euros, só esteja implementado na sua totalidade no começo de 2025..Em entrevista aquele órgão de comunicação social, o diretor-executivo da Associação Portuguesa de Empresas Ferroviárias, Miguel Rebelo de Sousa, diz que a operação ferroviária nacional está a ser fortemente impactada pelo facto de "termos uma rede ferroviária que é um estaleiro de obras em todos os eixos". Como consequência existe também um serviço do transporte ferroviário com qualidade mais reduzida..O plano Ferrovia 2020 tem prevista uma execução de 423 milhões de euros este ano e de 422 milhões em 2024, e quando estiver concluído vai, de acordo com Miguel Rebelo de Sousa "permitir termos uma rede ferroviária fiável, segura, com um aumento de capacidade interessante e que importa capitalizar". E pede uma "estratégia integrada quanto aos transportes, que permita criarmos as condições necessárias para a ferrovia ser vista como alternativa".