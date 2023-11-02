DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Ferrovia 2020 deve estar completamente implementado em 2025

Rede ferroviária nacional está a ser impactada pelas obras.
A falta de capacidade de resposta por parte do mercado é, talvez, a maior razão para que o Ferrovia 2022 - que devia ter sido concluído há quase dois anos - ainda não tenha término anunciado. Para já e ao Negócios, a Infraestruturas de Portugal (IP) admite que o plano, com programa de investimentos de 2,1 mil milhões de euros, só esteja implementado na sua totalidade no começo de 2025.

Em entrevista aquele órgão de comunicação social, o diretor-executivo da Associação Portuguesa de Empresas Ferroviárias, Miguel Rebelo de Sousa, diz que a operação ferroviária nacional está a ser fortemente impactada pelo facto de "termos uma rede ferroviária que é um estaleiro de obras em todos os eixos". Como consequência existe também um serviço do transporte ferroviário com qualidade mais reduzida.

O plano Ferrovia 2020 tem prevista uma execução de 423 milhões de euros este ano e de 422 milhões em 2024, e quando estiver concluído vai, de acordo com Miguel Rebelo de Sousa "permitir termos uma rede ferroviária fiável, segura, com um aumento de capacidade interessante e que importa capitalizar". E pede uma "estratégia integrada quanto aos transportes, que permita criarmos as condições necessárias para a ferrovia ser vista como alternativa".

