FEUP ganha três novos edifícios em 2026 para receber mais estudantes

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) vai voltar a crescer a partir de 2026. A "prenda" de centenário passará pela construção de três novos edifícios dentro do recinto universitário. Acolher mais estudantes e com melhores condições é o principal objetivo da medida. Em entrevista ao Dinheiro Vivo, o diretor da maior faculdade da Universidade do Porto, Rui Calçada, salienta a cada vez maior preocupação com a saúde mental mas afasta que os cursos tenham sido menos procurados por causa do aumento do custo de vida.