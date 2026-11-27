A Fidelidade, maior seguradora portuguesa e controlada pela chinesa Fosun, está a preparar uma possível estreia em bolsa no segundo semestre de 2027, adiantou esta sexta-feira a agência de notícias Bloomberg.

Ainda assim, o avanço do IPO dependerá do comportamento dos mercados, do interesse dos investidores e de a valorização obtida ir ao encontro do que os acionistas pretendem. A própria Bloomberg admite que a operação possa ser empurrada para 2028, já que a evolução positiva dos resultados poderá levar os donos a esperar por melhores condições. Os bancos responsáveis pela colocação das ações ainda não foram escolhidos, mas essa escolha poderá ser conhecida em março.

Entretanto, a empresa negoceia com a Fosun e a Caixa Geral de Depósitos os ajustes necessários para entrar em cotação, nomeadamente ao nível da governação e dos estatutos.

A ideia de abrir o capital não é nova: há vários anos que a seguradora a pondera. Em entrevista ao Jornal de Negócios, há um ano, o presidente executivo, Rogério Campos Henriques, apontou para um valor que poderá ultrapassar os três mil milhões de euros.

No capital, a Fosun controla 85% e a CGD detém os restantes 15%. O Eco avançou, no início do ano, que o banco público poderá subir a sua posição até aos 30%. Recorde-se que, em 2014, a CGD vendeu o controlo da Fidelidade aos chineses por mil milhões de euros, mas ficou com a fatia minoritária e com um acordo de distribuição de seguros válido por 25 anos. Está ainda representada na administração por dois membros não executivos, Nuno Martins e José João Guilherme, designados no ano passado.

Na preparação para a entrada em bolsa, a Fidelidade conta com o apoio do banco de investimento Lazard e da sociedade de advogados Morais Leitão.