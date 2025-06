Fileira automóvel com impacto de 21 mil milhões na economia nacional

O automóvel é uma fileira "estratégica" para a economia portuguesa, com um impacto direto de 16,7 mil milhões de euros mas que sobe para mais de 21,3 mil milhões com o efeito de arrasto sobre outros setores. Assegura 11% do emprego, 19% do investimento e 15% do valor acrescentado bruto (VAB) da indústria transformadora nacional. Assegura ainda 23% das exportações de bens transacionáveis nacionais e 2,4% do produto interno bruto do país.