Fitch decide hoje sobre 'rating' de Portugal e deve manter classificação

A Fitch avalia esta sexta-feira, 6, a dívida soberana de Portugal e, após uma subida no ano passado, analistas ouvidos pela Lusa consideram mais provável uma manutenção do 'rating' em 'A', enquanto a perspetiva pode melhorar.

Em setembro de 2025, a Fitch elevou o ‘rating’ de Portugal para 'A' com perspetiva estável, o que "refletiu, sobretudo, a consolidação orçamental e a redução consistente do rácio da dívida pública", salientou João Cruz, analista de mercados da XTB, à Lusa.

"Desde então, o enquadramento macroeconómico tem evoluído de forma coerente com essa avaliação", apontou o analista, destacando que em 2024, a dívida pública diminuiu para 93,6% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto o saldo orçamental registou um excedente próximo de 0,5% do PIB e o crescimento económico fixou-se em torno de 1,9% em 2024 e 2025.

Neste contexto, e "reconhecendo que nos mercados não existem certezas, o cenário que reúne maior probabilidade nesta revisão é o de manutenção do 'rating' em A e da perspetiva estável", antecipou o analista, considerando que a alteração recente por parte da Fitch "reduz, em termos históricos, a probabilidade de um novo upgrade num horizonte tão curto, dado que as agências tendem a privilegiar a consolidação das tendências antes de novas revisões em alta".

Para uma melhoria adicional seria necessário "sinais claros de redução estrutural da dívida, nomeadamente uma aproximação sustentada a níveis inferiores a 90% do PIB, e manutenção de excedentes num enquadramento externo favorável".

Filipe Silva, diretor de Investimentos do Banco Carregosa, também sinalizou, à Lusa, que o cenário-base para a próxima revisão da Fitch é o de manutenção do mesmo e, "caso os indicadores continuem a confirmar uma melhoria sustentada, uma eventual revisão do Outlook para Positivo".

"A trajetória favorável dos últimos anos, refletida em sucessivas revisões em alta, dependerá da capacidade de Portugal manter excedentes orçamentais que sustentem a redução da dívida num contexto de abrandamento económico, de conter os custos de financiamento num cenário de taxas de juro mais elevadas do que no período pré-2022, e de assegurar estabilidade e previsibilidade das políticas públicas, num ambiente internacional em que o risco geopolítico tem ganho protagonismo e contribuído para maior volatilidade nos mercados", disse o analista.

O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Esta é a terceira avaliação da dívida soberana portuguesa este ano. A DBRS, em janeiro, manteve o 'rating' de Portugal com a perspetiva estável, enquanto a S&P deixou inalterada a classificação, mas melhorou o outlook de estável para positivo.