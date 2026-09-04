Economia

Fitch decide sobre 'rating' de Portugal e analistas acreditam que pode melhorar classificação

Em março, a agência de notação financeira manteve o ‘rating’ da dívida de Portugal em ‘A’, melhorando o ‘outlook’ (perspetiva) para positiva.
Fitch decide sobre 'rating' de Portugal e analistas acreditam que pode melhorar classificação
D.R.
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A Fitch avalia esta sexta-feira a dívida soberana de Portugal, com os analistas ouvidos pela Lusa a considerarem que a evolução favorável dos indicadores macroeconómicos deixa margem para uma melhoria da notação, depois da manutenção registada em março.

Em março, a agência de notação financeira manteve o ‘rating’ da dívida de Portugal em ‘A’, melhorando o ‘outlook’ (perspetiva) para positiva.

Neste sentido, o diretor de Investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva, considerou em declarações à Lusa que há condições para a Fitch “poder subir o 'rating' de Portugal na próxima revisão”.

No entender do analista, há três fatores que contribuem para essa possibilidade: redução sustentada da dívida, crescimento económico mais robusto e uma posição orçamental relativamente sólida”.

Filipe Silva recordou que a trajetória da dívida pública é “um dos fatores centrais” na avaliação e, nesse sentido, apontou que Portugal “continua a registar uma redução do rácio da dívida pública”.

“O crescimento económico está também a revelar-se melhor do que a agência antecipava em março, enquanto a situação orçamental permanece significativamente mais favorável do que a da maioria dos soberanos com 'rating' A”, acrescentou.

Já o analista de mercados da XTB João Cruz sublinhou à Lusa que apesar dos indicadores favoráveis, as agências de notação financeira “tendem a adotar uma postura conservadora e prudente”.

“É prática comum aguardarem por marcos estruturais decisivos, como a apresentação da proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano (cuja entrega na Assembleia da República ocorre até 10 de outubro), para terem a certeza de que a trajetória de redução da dívida mantém-se inalterada”, apontou, registando que o contexto macroeconómico europeu, que tem sido marcado pelo abrandamento noutras economias centrais, “pode pesar na decisão final”.

Desta forma, “a expectativa central” deste analista aponta para a manutenção atual do 'rating' na nota A.

“A existir alguma alteração nesta fase, considero que a revisão técnica lógica seria a concretização de uma subida da nota soberana para A+”, acrescentou.

Além disso, destacou ainda a evolução do avanço homólogo do PIB de 2,4% no primeiro trimestre, para 2,5% no segundo trimestre.

Quanto às perspetivas, o analista da XTB não antecipa qualquer revisão, uma vez que a Fitch já atribuiu a Portugal uma perspetiva positiva desde a avaliação de março.

“Quando uma agência já tem o ‘outlook’ fixado num patamar positivo, o passo seguinte e natural na sua escala de avaliação é a subida efetiva da nota soberana (a referida passagem de A para A+) e não uma nova alteração da perspetiva. Contudo, perante o atual enquadramento europeu e o calendário orçamental nacional, a manutenção do atual patamar 'A/Positivo' surge globalmente como o cenário mais prudente e provável para esta avaliação de setembro”, considerou.

Na semana passada, a Standard & Poor's decidiu manter o 'rating' de Portugal em A+, e a perspetiva como positiva, devido à "resiliência do crescimento económico", ainda que antecipando um défice orçamental este ano.

Esta divulgação da S&P marcou o arranque da segunda ronda de avaliações à dívida portuguesa, depois de todas as agências de notação financeira que seguem Portugal terem mantido inalterado o 'rating', mas com algumas a melhorar a perspetiva de estável para positiva.

Apenas a DBRS agendou três revisões do 'rating' de Portugal este ano, mantendo a classificação inalterada nas duas decisões já publicadas, enquanto as restantes agências têm previstas duas avaliações da dívida soberana portuguesa.

O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Fitch decide sobre 'rating' de Portugal e analistas acreditam que pode melhorar classificação
Analistas dizem que Fitch tem condições para subir 'rating' de Portugal mas pode optar por prudência
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