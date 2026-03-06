Fitch mantém rating de Portugal e melhora perspetiva para 'positiva'

A agência de notação financeira Fitch manteve o ‘rating’ da dívida de Portugal em ‘A’, melhorando o outlook (perspetiva) para positiva, anunciou hoje, em comunicado.

A Fitch indicou que a revisão da perspetiva reflete a opinião da agência “de que a dívida pública de Portugal em relação ao PIB continuará a cair de forma significativa” ao longo do horizonte de previsão (2026-2029), apoiada por “uma política orçamental prudente, com défices que se mantêm bem abaixo da mediana do grupo de pares”.

A agência prevê, ainda assim, um défice de 0,8% este ano, indicando que a "deterioração reflete principalmente as despesas relacionadas com tempestades e reconstrução, um pico nas despesas financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e cortes nos impostos sobre o rendimento das pessoas singulares e coletivas no orçamento de 2026, a par de um aumento das despesas com salários e pensões".

Além disso, indicou, "a incerteza quanto à dimensão dos custos relacionados com tempestades introduz um risco adicional para os resultados de 2026".

"Prevemos que o défice diminua para 0,5% do PIB em 2027, à medida que os efeitos temporários relacionados com as tempestades desaparecem e as despesas financiadas pelo empréstimo do PRR diminuem", destacou.

A Fitch prevê ainda que o crescimento abrande para 1,8% em 2027, à medida que o apoio do PRR diminui.

A agência estima um excedente orçamental de cerca de 0,4% do PIB em 2025.

Para a Fitch, a prudência nas políticas, o desempenho orçamental “repetidamente superior ao esperado”, bem como os “excedentes persistentes da balança corrente reforçaram a resiliência económica e a capacidade de absorção de choques”.

O rating é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Esta é a terceira avaliação da dívida soberana portuguesa este ano. A DBRS, em janeiro, manteve o rating de Portugal com a perspetiva estável, enquanto a S&P deixou inalterada a classificação, mas melhorou o outlook de estável para positivo.